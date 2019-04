Tiltalt for drap i Fyllingsdalen

En 22 år gammel mann er tiltalt for drap etter at han skal ha kastet en mann i 20-årene ut fra sjuende etasje i en høyblokk i Fyllingsdalen. Mannens 49 år gamle mor er tiltalt for å ha latt være å hjelpe den drepte og for å ha fjernet bevis fra åstedet.