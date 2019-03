Tiltalt for å lese overgrepstekst

Ny etterforskning mot politimannen som tidligere har vært siktet for å ha lest om overgrep mot barn, har ført til nye funn, ifølge BT. Politimannen har nektet for å ha lest tekstene, men vedtok et forelegg på 15.000. Mannen ønsket saken gjenopptatt, og etterforskning har vist at mannen har lest tekster som beskriver overgrep mot barn i lengre tid enn tidligere antatt.