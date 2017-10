Tiltalt etter russebråk

Ein 20 år gamal mann er tiltalt for å ha kasta ein snøball som trefte ein politibetent, då ein heimefest kom ut av kontroll i Glasskaråsen i april. Fleire ungdommar gjorde aktiv motstand mot politiet. 20-åringen er også tiltalt for å ha bite ein politibetent i fingeren etter at han vart pågripen, skriv BT.