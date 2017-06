Tiltalt etter brann på asylmottak

To polske statsborgere på 35 og 36 år er tiltalt for brannen på asylmottaket Lune Huler i Lindås i desember 2015. Det skriver BT. De to mennene ble pågrepet tirsdag, og politiadvokat May Britt Erstad vil kreve varetektsfengsling.