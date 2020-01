I dag startet rettssaken mot 22-åringen som er tiltalt for å ha knivstukket og drept fetteren sin i Bergen sentrum i februar i fjor.

Said Bassam Chataya (28) døde etter å ha fått flere knivstikk i overkroppen under et masseslagsmål ved Circle K-stasjonen på Danmarks plass.

Den drapstiltalte ankom fredag rettssalen med to politibetjenter. Politiet fryktet hevnaksjoner mot den tiltalte og sikkerheten var derfor ekstra høy i og rundt rettssalen

Politiet var væpnet, og alle som skulle inn i rettssalen, også journalistene, måtte gjennom en kroppsvisitering før de kunne gå inn.

DREPT: Said Bassam Chataya døde etter flere knivstikk. Foto: Widescreen / NRK

– Husker ikke de kritiske sekundene

Da retten var satt, erkjente 22-åringen straffskyld for drapet på fetteren.

Han skal forklare seg om drapet i neste uke. I innledningen fortalte forsvareren hans at 22-åringen ikke husker selve drapet.

– Han vil kunne gjøre rede for alt frem til de 14 sekundene som dette basketaket varer. Han klarer neppe å belyse hva han har tenkt i disse kritiske sekundene, sa forsvarer Jørgen Riple.

Men politiet har video av masseslagsmålet og drapet. Videobeviset vil bli lagt frem i tingretten på mandag.

– Vi vet at min klient har påført avdøde fatale knivstikk. I løpet av rettssaken ønsker vi å få frem at det var flere som var bevæpnet på stedet, og at min klient forsøker å rygge vekk fra situasjonen, sier Riple til NRK.

FORSVARER: Advokat Jørgen Riple forsvarer den drapstiltalte 22-åringen. Her sammen med aktor Ellen Cathrine Greve. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Avdøde ble påført ni knivstikk

To kriminalteknikere fra politiet og to politioverbetjenter gjorde så rede for sitt arbeid med drapssaken.

Det ble lagt frem omfattende elektroniske bevis bestående av tekstmeldinger og kommunikasjon over telefon og sosiale medier.

I alt ti personer ble pågrepet etter hendelsen. Flere av meldingene politiet la frem i dag, viser at møtet på bensinstasjonen var avtalt på forhånd.

– Etterforskningen av saken har vært svært omfattende, sa aktor Ellen Cathrine Greve.

Hun forklarte at svært mange vitner har enten tilfeldig vært til stede på bensinstasjonen, eller så har de kommet fra et vorspiel like i nærheten, hvor den tiltalte også hadde vært.

– Den avdøde ble påført ni knivstikk. Ett av stikkene var det dødelige stikket, sa aktor, og la frem bilder av beslaglagte kniver.

En av knivene (se bildet), som ble funnet like ved åstedet natt til 16. februar, er ifølge kriminalteknikerne drapsvåpenet.

ANTATT DRAPSVÅPEN: Politiets kriminaletterforskere mener dette er kniven som ble brukt til å drepe Chataya. Foto: Vest politidistrikt

Forlot salen

Retten fikk også se bilder av den avdøde etter knivstikkene. På forhånd ble det advart mot svært sterke bilder og flere valgte da å forlate rettssalen.

Mellom dem var den drapstiltalte fetteren. Også søsknene til avdøde forlot rettssalen, mens moren holdt seg for øynene.

– Det var en veldig vondt å se bildene. Jeg håper ingen andre foreldre må oppleve det samme, sier mor til den avdøde, Alia Jaffar Said, til NRK etter første dag.

– EN VANSKELIG DAG: Mor til drepte Chataya, forteller at det har vært en vanskelig dag i retten for familien. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Splittet familie

Som NRK fortalte før rettssaken, er familien splittet etter drapet.

– Han (tiltalte, journ.anm.) har ødelagt familien. Jeg har ikke snakket med min søster eller noen på den siden av familien, sier Said, som håper på en rettferdig rettssak.

Familien kommer til å kreve oppreisningserstatning.

I tillegg til drapet, er 22-åringen tiltalt for vold mot sin tidligere samboer og trusler mot tre andre personer. I retten erkjente han straffskyld for noen av truslene, men ikke for mishandling av sin tidligere samboer.

Det er kalt inn 22 vitner i saken, som avsluttes om en uke.