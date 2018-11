Tilsyn avdekket lovbrudd på Voss

Voss kommune bryter helse- og omsorgsloven. Det slår Fylkesmannen fast etter at det ble gjennomført tilsyn i september. Hjemmetjenesten gjør blant annet et for dårlig arbeid når det gjelder å oppdage underernæring hos brukerne. Kommunen har frist til slutten av januar med å ordne opp i forholdene.