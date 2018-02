Tilstår å ha startet brann i planlagt asylmottak

Tilståelsen kom da ankesaken etter brannen i hotellet Lune Huler startet i Gulating lagmannsrett denne uken, skriver BA.

Brannen i hotellet startet kort tid etter at UDI hadde gitt grønt lys for å gjøre det om til asylmottak. Natt til 6. desember 2016 brant det til grunnen, og politiet mente raskt at brannen var påsatt.

I tingretten ble to polske brødre dømt for å stå bak mannen. Politiet mente den eldste broren planla og bestilte brannen, mens 36-åringen var den som tente på.

Den eldste broren ble dømt til syv års fengsel, mens den 36 år gamle lillebroren fikk seks år og seks måneder fengsel. Der mente de to at dommen var preget av synsing og gjetting.

Da rettssaken kom opp igjen denne uken var tonen altså en helt annen.

Nekter for mordbrann

– Han erkjenner skadeverk og at han var alene om brannen, sier mannens forsvarer, Petter Bonde til BA.

36-åringen erkjenner imidlertid ikke straffskyld etter mordbrannparagrafen.

To personer lå og sov i et tilstøtende bygg, og påtalemyndigheten mener derfor at liv lett kunne ha gått tapt.

36-åringen nekter på sin side for at han visste dette.

Var skeptisk til mottak i nabolaget

Rettssaken gikk i Bergen tingrett i oktober. En tredje polsk mann på 40 år var også tiltalt i saken, men fikk saken utsatt fordi han er i hjemlandet.

Storebroren bor i nærheten av hotellet, og har innrømmet at han var skeptisk til etablering av mottaket. Politiets teori har vært at han bestilte brannen. De mener lillebroren tente på da han selv var bortreist.

I lagmannsretten vil 36-åringen renvaske storebroren og ta all skyld for brannen.

Statsadvokaten kritisk

Statsadvokaten kjøper ikke den nye forklaringen til 36-åringen.

– Vi legger et annet hendelsesforløp til grunn, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til BA.

Hun vil trolig legge ned påstand om at begge brødrene skal dømmes etter tiltalen også i ankesaken.