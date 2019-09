Tilrår buet flytebro

To prosjektgrupper som har sett på konseptet for flytebro over Bjørnafjorden anbefaler begge en buet flytebro festet på hver side av fjorden. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Det andre alternativet var en rett bro som i tillegg var forankret på sjøbunnen. Vegvesenet sier at det kan redusere kostnaden, men vil komme tilbake til en ny beregning i oktober.