Tildelt departementets nynorskpris

Kjersti Mjør (54) er tildelt Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2019. Mjør har jobba som journalist i NRK og no Bergens Tidende, og kjem frå Kvanndal i Granvin. – Å lese ei langsak av Kjersti Mjør, kan kjennast som å lese ein liten roman, seier juryen, ifølgje pressemeldinga.