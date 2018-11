Til sykehus etter trafikkuhell

Føreren av bilen, som var innblandet i et trafikkuhell på fylkesvei 520 mellom Røldal og Sauda, er sendt til kontroll ved sykehuset i Haugesund. Uhellet skal ha skjedd ved Kringletjørn, like over fylkesgrensen til Hordaland. Bilen skal ha havnet på taket og tilbake på hjulene. Det skal være svært glatt på stedet.