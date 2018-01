Til sjukehus etter ulukke

To personar er send til sjukehus med ambulanse etter ei trafikkulukke ved Skardhaugtjørna mellom Sveio og Buavåg. To bilar frontkolliderte, og dei to som er send til sjukehus sat i same bil. Dei to personane i den andre bilen er uskadd. Vegen er sperra og der svært glatt på staden, opplyser politiet.