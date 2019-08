Til legevakten etter brann

En kvinne i 70-årene trengte tilsyn av lege etter at det oppstod brann på kjøkkenet hennes i Lønningsåsen på Stord ved halv to-tiden i natt. Kvinnen hadde kastet et håndkle over en brødrister som var i ferd med å ta fyr. Det tok fyr også i håndkleet og ble da mye røyk i leiligheten.