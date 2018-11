Til legevakt etter trafikkuhell

Ein personbil kolliderte like over midnatt i ein mur ved avkøyrsla mot Eidsvåg, like ved E39. Den 23 år gamle sjåføren blei ikkje skadd, men blæs til over éin i promille og blei frakta til rusakutten, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i politiet.