Til legevakt etter slagsmål

Politiet fikk klokken 02.08 melding om et slagsmål mellom to gjester utenfor Fotballpuben i Bergen. – Da vi kom frem, hadde den ene av gjestene stukket av, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen. Det var vekterne ved puben som kontaktet politiet etter problemer med de to gjestene. Den andre gjesten, en mann i 20-årene, skal ha blitt slått, og blødde neseblod. Han ble kjørt til legevakten for sjekk.