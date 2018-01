Til legevakt etter kollisjon

Ein person er sendt til legevakt etter at to bilar kolliderte i Haukåskrysset i Åsane onsdag kveld. Føraren av den eine bilen køyrde på raudt lys, og har fått førarkortet beslaglagd, opplyser politiet. Ein person er køyrd til legevakt for sjekk etter kollisjonen.