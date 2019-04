Til Haukeland etter utforkjøring

En mann i 50-årene er kjørt til Haukeland sjukehus i ambulanse etter å ha kjørt av fylkesvei 57 ved Hosteland i Masfjorden. Føreren var bevisst etter uhellet, men klaget over smerter i bryst og mage. Mannen skal ha forklart at årsaken til utforkjøringen var at han måtte svinge unna en lastebil som kom imot, opplyser politiet. Det skal være minimale skader på personbilen.