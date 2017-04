Tiggere føler seg utrygge – flere reiser hjem

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» har vekket sterke reaksjoner det siste døgnet.

NRK dokumenterer at et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen, og at det de siste fem årene er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania.

Politiet har i etterkant av dokumentaren oppfordret folk til å slutte å gi penger til tiggere. Robin Hood-huset i Bergen fortalte tidligere i dag at tiggere opplever å bli sparket, slått og spyttet på av bergensere på gaten.

Nå har elleve personer fra tiggermiljøet bestemt seg for å forlate Bergen.

– De har i dag fått praktisk hjelp av oss til å bestille flybillett til Romania. De opplever det som ubehagelig og utrygt å være her, sier Marcos Romano, daglig leder ved Robin Hood-huset i Bergen.

Det var BT som først meldte om utviklingen.

– Mange føler seg utrygge

Amano forteller at enda flere ønsker å reise hjem, men at de ikke har penger til å kjøpe flybillett.

– De får stygge tilrop, blir sparket og spyttet på, og får beskjed om at de ikke har noe her å gjøre. Også er det nok mange som tenker at det ikke er mer penger å få på tigging i Bergen fremover, sier han.

STOR PÅGANG: Daglig leder Marcos Amano forteller at mange tiggere og hjemløse har oppsøkt Robin Hood-huset onsdag og fortalt at de føler seg utrygge. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Bybildet i Bergen ble etter hvert nesten tømt for tiggere i dag. Amano tror flere tiggere vil reise tilbake til Romania de kommende ukene.

– En mann fortalte meg at han var blitt sparket og slått mens han sto bøyd over en søppelcontainer. En annen ble kalt for en hund og bedt om å reise til helvete. Dette er ting som jeg trodde vi kunne heve oss over, sier han.

Skal vise dokumentaren

Mange av tiggerne som oppsøkte Robin Hood-huset onsdag var forvirret over den plutselige endringen i måten de blir behandlet på, forteller Amano.

Torsdag viser Robin Hood-huset Brennpunkt-dokumentaren for tiggere og hjemløse.

– Vi kommer til å vise den med tolk, slik at de får se og høre hva det dreier seg om. Det er veldig alvorlig det som har blitt avdekket. Men det også mange som ikke er en del av nettverket som beskrives, og som vil vite hva som skjer og hvem det er som står bak. De er veldig opptatt av at politiet må ta de kriminelle, sier han.

Han oppfordrer bergenserne og politikere til å tenke seg om før de handler.

– Mye av det som kom frem i dokumentaren er alvorlige lovbrudd som politiet må ta seg av. Men den beskriver ikke hele miljøet, sier Amano.