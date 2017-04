Tiggarar fekk sjå dokumentaren: – Kjenner oss stigmatiserte

Rumenarar i Bergen kjenner seg ikkje att i framstillinga av tiggarar i NRK-dokumentaren «Lykkelandet».

Filmen handlar om tiggarmiljøet i Bergen, og dokumenterer at eit rumensk nettverk på 140 personar styrer prostitusjons- og tiggarmarknaden i byen.

– Eg tiggar for å overleve, men no er eg redd for å bli utsett for vald og trakassering, seier rumenske Calin Stela til NRK etter å ha sett dokumentaren.

Med tårer i augo fortel ho at bergensarane ikkje har lagt ein einaste mynt i koppen hennar etter dokumentaren.

Sterke reaksjonar

– Hadde eg hatt så mykje som ein fjerdedel av pengane ein ser i filmen, hadde eg aldri vore her, seier Stela.

Saman med fleire av dei rumenske tiggarane i byen fekk ho i dag sjå dokumentaren på Robin Hood-huset.

– Dei fleste som var her for å sjå dokumentaren var opprørte, sinte, lei seg og overraska. Dei kjenner seg stigmatisert, seier Ingrid Husevåg Døskeland, rådgivar ved stiftinga Robin Hood-huset.

– Det som kjem fram gjeld ikkje alle tiggarar. Det er ikkje alle som har store hus og bilar. Eg kom hit for å overleve, eg hadde ingen pengar heime, seier ein rumensk mann som ønskjer å vere anonym.

HJELPER FOLK HEIM: Ingrid Husevåg Døskeland i Robin Hood-huset seier stadig fleire rumenarar tek kontakt for å få hjelp til å reise heim igjen, etter at dokumentaren vart vist på TV. Foto: Jon Bolstad / NRK

Heile 752.000 tv-sjåarar fekk dokumentaren med seg. I ettertid har reaksjonane vore sterke, og onsdag fortalde fleire at dei opplevde å bli truga og utsett for vald etter at dokumentaren var sendt.

– Det har vore utskjelling, og folk som har vorte sparka, slått og spytta på, fortalde leiaren ved Robin Hood-huset til NRK onsdag.

– Ville skape forståing

Sebastian Schwalbach i Kirkens Bymisjon fortel òg om ei stor uvisse blant rumenarane.

– Sjølv om vi prøvde å forklare situasjonen, var det ikkje alle som forstod heilt kva som føregjekk. Difor ville vi vise dei dokumentaren, for å gi forståing for kvifor folk på gata reagerer.

– Korleis vil de vidare ta vare på dei som no kjenner seg stigmatisert og mistenkeleggjort?

– Vi vil fortsetje å jobbe for å nyansere biletet som blir vist i dokumentaren. Vi har òg bede den aktuelle gruppa om å vere forsiktige i tida som kjem, og prøver så godt vi kan å assistere dei som vil reise heim, seier Døskeland.

TIGGAR: Ei av dei som blir vist fram i dokumentaren er kona til ein halliktiltalt mann. Foto: NRK

Fleire vil heim

Onsdag vart det kjend at elleve tiggarar allereie bestilt flybillett tilbake til Romania.

– Vi har fått endå fleire førespurnader i dag, seier Døskeland.

Døskeland har ei klar oppfordring til folk i gatene i Bergen:

– Alle må vere klar over at kvar einaste person som no sit ute er utsett. Sei frå viss ein ser noko uakseptabelt som skjer, og ta vare på folk.

