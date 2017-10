Tide vurderer vakthald

Tide vil vurdera vakthald på endestoppen på Birkelundstoppen etter at ein bussjåfør blei angripen fredag. Det er det andre angrepet på under ei veke. – Me vil at tilsette og reisande skal kjenna seg trygge. Me vil vurdera å møta fylkeskommunen og Bergen kommune for å diskutera tiltak, til dømes vakthald, seier kommunikasjonssjef Lubna Jaffery i Tide.