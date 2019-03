Ti måneders fengsel for vold

En 23 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til ti måneders ubetinget fengsel for to voldshandlinger, skriver BA. Mannen skal i mars og mai i fjor, både ha slått en mann på et utested og sparket en annen mann i hodet. 23-åringen må i tillegg betale totalt 50.000 kroner i erstatning til de to ofrene.