Tett bekkeinntak opna på Voss

Brannvesenet på Voss fekk raskt kontroll over situasjonen der eit hus i Kverkane var truga av vassmassar. – Bekkeinntaket var tett, men det er no opna. No renn vatnet som normalt, seier vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen. Det blei ikkje skader på huset.