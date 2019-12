Tett avløp

Brannvesenet er ved Langeveien i Bergen for å hjelpa til med eit tett avløp. Det har ikkje kome vatn inn huset det gjeld endå. – Brannvesenet er på staden no for å ordna det før vatn kjem inn i huset, seier vaktkommandør Håkon Myking i 110-sentralen.