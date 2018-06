Telenor kan få bot på 900 mill

Konkurransetilsynet bekrefter overfor VG at det dreier seg om en sak som startet i 2012 hvor de mente at Telenor misbrukte sin dominerende stilling og hindret etableringen av et tredje mobilnettverk i Norge. I 2016 kom tilsynet med et foreløpig vedtak om en bot på 900 millioner kroner.