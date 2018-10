Telenor hadde alvorlige problemer – SMS og BankID nede flere steder i landet

– Feilen rammet flere steder i landet, og mange ble berørt av den. Det er klart det er alvorlig når en så sentral tjeneste rammes. Vi kan bare beklage overfor kundene, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til NTB.

Det var i 13.30-tiden at den norske mobilgiganten varslet kunder om at flere SMS-tjenester er nede og at feilen også rammer BankID på mobil. En rekke tjenester, som nettbank, er utilgjengelig for dem som bruker BankID på mobil.

– Vi jobber på spreng nå med å få full klarhet i feilårsak og omfang, og vil rette feilen så fort som mulig. Men vi vil ikke gå ut med noen forventet rettetid nå, sa Krokan da problemene oppstod.

Det er for tidlig å si om feilen skyldtes software, hardwareproblemer eller om det kan være snakk om et dataangrep.

Klokken 14.10 var problemet løst.

– Vi vet enda ikke hva som var årsaken til problemene, sier Krokan til NRK.