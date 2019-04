Teknisk utdanning og ingeniørar

Behovet for å rekruttera fleire med tekniske utdanningar og ingeniørutdanning er stort blant bedrifter i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, ifølgje ei ny undersøking. Kunnskapsdepartementet skriv i ei pressemelding at fagfelta er dei viktigaste for verksemder over heile landet, men i størst grad i dei tre nemnde fylka.