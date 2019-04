Teddy (7) ble angrepet: Thea må ta farvel med sin trygge hjelper

– For meg representerer Teddy frihet. Han sikrer at jeg kan gjøre hva jeg vil, når jeg selv ønsker det, sier Thea Økland (64) fra Åsane i Bergen.

I over to år har den syv år gamle førerhunden trygt ledet sin synshemmede fører rundt i gatene.

– At han er en veldig god venn, er en stor bonus, sier Økland.

Men nå tar det nære forholdet slutt. Selv om labradoren er i sin beste alder for en førerhund, må han pensjoneres.

Årsak: Han ble angrepet av en annen hund.

– Teddy hadde bitemerker fra nakken ned til haleroten. Det opplevdes veldig traumatisk for både meg og hunden, forteller Økland.

ANGREPET: Thea Økland beskriver førerhunden Teddy som en god venn. Hun forteller at de var på vei ut da en annen hund kom ut fra intet og gikk til angrep. Foto: Therese Pisani / NRK

Ble engstelig

Teddy kom seg etter de fysiske skadene, men de mentale sårene har ikke latt seg lege.

Han ble engstelig og endret atferd, og mistet tryggheten til å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

– Når førerhunden er utrygg, blir jeg det samme. Det førte til en engstelse for å gå ut, forteller Økland.

– Uten Teddy trenger jeg hjelp fra andre til daglige gjøremål utenfor huset. Angrep fra andre hunder kan få store konsekvenser for oss førerhundbrukere, sier hun.

PENSJONERER SEG: Thea Økland og skal fortsette å besøke Teddy etter hun gir han fra seg. Foto: Åsmund Gullachsen / NRK Hordaland

Stor samfunnskostnad

En fersk Nav-undersøkelse viser at hver femte førerhundbruker har opplevd at andre hunder har angrepet førerhunden.

Nå har Norges Blindeforbund lansert førerhundvettregler:

Førerhundvettreglene Ekspandér faktaboks 1. Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, snakk eller ta øyekontakt med meg. 2. Hold hunden din på avstand, så vi ikke møtes for tett. 3. Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren min at du har med hund. 4. Hvis jeg går uten sele, spør eieren min om det er greit før du slipper din hund bort til meg. 5. Gi meg ikke godbiter – det er det bare eieren min som får gjøre. 6. Hvis du vil gjøre oppmerksom på en fare, si fra til eieren min. 7. Hvis jeg går uten sele kan du spørre eieren min om å få klappe meg.

Førerhundkoordinator i blindeforbundet, AnnSofie Englund Evensen, sier det er et problem at førerhunder blir forstyrret på jobb.

Evensen påpeker dessuten at det koster 3-400.000 kroner å trene opp en førerhund. Det betyr store kostnader for samfunnet.

– Om en førerhund blir angrepet, kan det gi store traumer for både hund og eier. Ytterste konsekvens er at hunden ikke kan fortsette som førerhund, noe som er en stor belastning for brukerne.

ERFAREN: Førerhundkoordinator i Norges Blindeforbund forklarer at det er en lang prosess å trene opp førerhunder

– Trist prosess

To måneder på førerhundskole kunne ikke reparere at Teddy har blitt aggressiv mot andre hunder. Angrepet han ble utsatt for, betyr dermed at Økland må si farvel til ham, og erstatte ham med en ny førerhund.

– Å miste en førerhund føles nesten som å miste en kroppsdel. Det er en trist prosess. Han hadde blitt en viktig del av meg og identiteten min, sier Økland.

Teddy flytter nå til en familie som har passet ham tidligere.

– Jeg må tenke dyrevelferd. Det beste for Teddy er å gi seg som førerhund. Heldigvis skal han fortsatt bo i nærheten, hvor jeg har muligheten til å besøke ham, sier Økland.

Hun oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med førerhundvettreglene.

– Man skal ikke forstyrre en førerhund i arbeid. Hold avstand og snakk med oss førerhundbrukere, oppfordrer hun.