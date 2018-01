Taxisjåfør erkjenner straffskyld for råkjøring

Det var torsdag formiddag i forrige uke at en trafikant fikk filmet den hasardiøse kjøringen like ved en barneskole i Bergen.

Etter hvert har sjåføren blitt identifisert og i dag var han inne til avhør hos politiet i Bergen sør.

– Han har erkjent straffskyld for å ha brutt Vegtrafikklovens paragraf tre, forteller politiinspektør Bård-Tore Nordheim.

Beslaglagt førerkort

Paragraf tre handler i korte trekk om hensynsfull og aktsom kjøring.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Saken blir nå oversendt til påtalemyndigheten og førerkortet til taxisjåføren har blitt beslaglagt.

Sjåføren kjørte for selskapet Norgestaxi. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

LIKE VED: Den ulovlige manøveren skjedde like ved Kaland barneskole i Bergen i forrige uke. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Gir ros for samarbeid

Politiinspektør Nordheim er full av ros til taxinæringen og Norgestaxi for samarbeidet i saken.

– Vi er veldig glad for å ha oppklart denne saken. At taxinæringen tar disse sakene på alvor og ønsker en intern justis på hva de forventer av sine sjåfører, er vi veldig glad for, sier Nordheim.

Visedirektør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, fortalte tirsdag til NRK at sjåføren har kjørt taxi i Bergen i mange år.

– Dette er en person som har kjørt lenge, og er kjent som en profesjonell sjåfør, sa Eidsvoll.

– Like forferdet som alle andre

Visedirektøren presiserer at han er glad for at Jan-Ove Drabløs, som kjørte bak taxien, hadde dashbord-kamera, slik at situasjonen ble fanget på film.

– Vi er like forferdet som alle andre, dette er helt klart det groveste vi har sett, sier Eidsvoll.

Politiinspektør Nordheim er glad politiet fikk en video av hendelsen.

– Jeg mener det bør være en vekker for folket. Det er ikke nødvendigvis politiet som må være til stede for å slå ned på uaktsom kjøring. Her ser vi et godt eksempel på at folk reagerer på andre sin adferd. Det betyr at risikoen for å bli oppdaget er mye større. Det håper vi har en oppdragende effekt, sier Nordheim.