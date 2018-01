Taxi 1 tapte Flesland-tvist

Taxi 1 AS er i Oslo tingrett dømt til å betala saksomkostningar til Avinor på 694.648 kroner, skriv BA. Transportselskapet krevde Avinor for 112 millionar kroner for tapt forteneste, etter at dei vart avvist i anbodskonkurransen om å drive flybusstenester ved Bergen lufthamn, Flesland.