Tatt med narkotika og luftvåpen

Friheten ble kortvarig for en mann i slutten av 30-årene som ble sluppet fri fra varetekt forrige onsdag. Søndag ble han pågrepet for besittelse av narkotika og et luftvåpen. Mannen hadde sittet fengslet i to måneder da han ble løslatt, blant annet for besittelse av store mengder amfetamin og våpentyveri. Mannen fremstilles for varetektsfengsling igjen klokken 12.40 i dag.