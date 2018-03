Tatt i 134 km/t

Under påskeutfarten fredag stanset Utrykningspolitiet (UP) 205 sjåfører som kjørte for fort. Tolv av dem mistet førerkortet. Den høyeste hastigheten som ble målt var 134 km/t i 80-sonen på E39 i Romarheimsdalen, melder UP.