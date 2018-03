Tatt for rusa køyring i stolen bil

Ei kvinne i 20-åra sit i arresten, etter at politiet kom over ein stolen bil på Danmarksplass i Bergen natt til torsdag. – Sjåføren stod fram som rusa, og då vi gjekk gjennom bilen fann vi ein del gods. Dette skal vi no undersøke om kan vere tjuvegods, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt. Politiet veit ikkje kvar tjuvegodset eventuelt kan stamme frå.