Tatt for innbrot i Nøsteboden

Politiet fekk klokka 00.58 i natt melding om at to personar freista å ta seg inn i Nøsteboden på Nøstet i Bergen. Dei hadde knust ei rute, men sprang frå staden då dei blei oppdaga. Politiet arresterte dei like etter, og dei sit no i arresten.