Tatt for fyllekjøring på Tysnes

En mann i 60-årene kan vente seg en kraftig reaksjon etter at bilen hans ble funnet krasjet i autovernet i Uggdal litt før to i natt. Mannen og en kvinnelig passasjer hadde forlatt stedet, men ble påtruffet i et hus i nærheten. Mannen skal ha vært «godt bedugget», men uskadd, ifølge politiet.