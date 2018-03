Tatt etter bråk på Nesttun

Ei kvinne i slutten av 30-åra er tatt med til legevakt for tilsyn, etter at ho vart gripen for ordensforstyrring på Nesttun. – Etter at ho har fått tilsyn av helsepersonell vert ho teken med i drukkenskapsarresten. Vi fekk inn fire ulike meldingar om henne, seier operasjonsleiar Tatanja Knappen i politiet.