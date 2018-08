Tar opp Bergensklinikkene med byråd

Torstein Dahle (R) ber sosialbyråd Erlend Horn gjera greie for kva konsekvensar konflikten i Bergensklinikkene kan få for rusomsorga i kommunen. – Det er viktig å berge faglege ressursar som no held på å bli knust, skriv Dahle i ein e-post til NRK.