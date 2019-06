Tannlegesenteret har eget vannrenseanlegg – stoler ikke på drikkevannet i kommunen

– Nå har vi hatt sikkert åtte eller ni kokevarsler dette året. Vi kan ikke stenge ned kontoret hele tiden, sier tannlege Ivar Krohn-Dale.

Askøy tannlegesenter var lei kokevarslene fra kommunen, og bestemte seg for å kjøpe et eget vannrenseanlegg.

For fire år siden gikk tannlegesenteret til innkjøp av et rensesystem til 55.000 kroner. For å være sikker på at de tilbyr pasientene rent og friskt vann, betaler de 10.000 kroner i årlige servicekostnader.

– Det var en investering, men vi liker å føle oss trygge på at jobben vi gjør er trygg for pasientene.

Har alltid renseanlegget på

Vannet som brukes på pasientene går gjennom fire filtre for å eliminere sjansen for forurensing.

Renseanlegget kan slås av og på, men tannlegesenteret velger å alltid ha det på.

– 100 prosent sikker er en vel aldri når det gjelder vann, men her har vi hvert fall gjort det vi kan for at vannet som vi bruker alltid er rent og fint.

Selv er Krohn-Dale oppgitt over vannsituasjonen på Askøy.

– Det er veldig fortvilende. Noe her må være feil. Jeg har ikke hørt om liknende situasjoner med gjentatte kokevarsler.

– En fornuftig vurdering

– Det høres jo ut som en fornuftig vurdering i forhold til det vi står oppi nå, men jeg kan ikke kommentere den vurderingen utover det, sier varaordfører Bård Espelid.

Han mener flere har liten tillit til drikkevannet i kommunen.

– Det er mange som egentlig ikke har tillit til at vi er en stabil leverandør av godt vann. Men jeg vil jo si at Kleppe vann har levert vann av god hygienisk standard i en lengre tidsperiode.

MANGE SOM IKKE HAR TILLIT TIL VANNET I KOMMUNEN: Varaordfører Bård Espelid sier mange ikke har tillit til at kommunen er en stabil leverandør av godt vann. Foto: Askøy kommune

Fant campylobacter i drikkevannet

Tirsdag fikk Askøy kommune svar på vannprøvene som ble sendt til Moss forrige uke.

Fire av syv prøvesteder viste forekomst av campylobacter i drikkevannet. Det er samme bakterie som er påvist i alle de 36 pasientprøvene som er analysert ved Haukeland universitetssjukehus så langt.

De tre andre prøvene er det ventet svar på onsdag.

HØYDEBASSENG: Dette høydebassenget, hvor det var hull ved døren, er tilknyttet bassenget hvor det ble funnet tarmbakterier. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Fortsatt kokevarsel i kommunen

Mellom 10.000 og 15.000 askøyværinger mottok et kokevarsel fra kommunen torsdag kveld.

På syvende dagen må innbyggerne fortsatt koke vannet før de drikker det. I tillegg må de ta andre forholdsregler som for eksempel å ikke få dusjvann i munnen eller pusse tenner i ukokt vann.

Årsaken til bakterieutbruddet er ennå ikke kjent.

Totalt er eller har 62 personer vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus. 15 av dem er barn.