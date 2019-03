Tannhelsetenesta får kurs

Alle tilsette i tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane skal no bli kursa om meldeplikta til barnevernet. I fylket blei det berre meld inn seks bekymringsmeldingar om omsorgssvikt og overgrep i fjor. Talet er lågast i landet. Direktøren for tannhelsetenesta har no teke initiativ til halvdagskurs for alle tilsette om temaet.