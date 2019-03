Tankskipet har fått maskinen i gang

Ionian Star, som fekk motorhavari vest for Fedje litt før klokka 6, med 19 mannskap ombord, har no fått start på maskinane igjen. Tre skip i nærleiken bidrog til å få slep ombord klokka 06.26, men tankskipet går no for eigen maskin, fortel HRS Sør.