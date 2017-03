Tangerås blir sagt opp

Havnerådet i Bergen har besluttet at havnedirektør Inge Tangerås blir sagt opp, ikke avskjediget. Det innebærer at Tangerås får lønn ut oppsigelsestiden og har rett til å stå i stillingen til en eventuell arbeidsrettssak er rettskraftig avgjort. Oppsigelsen skjer i kjølvannet av den såkalte cruise-saken i Bergen, hvor Tangerås m.fl. ble etterforsket for korrupsjon. Straffesaken er henlagt, men Havnerådet mener han uansett har opptrådt i strid med havnevesenets etiske reglement.