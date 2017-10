– Eg gir ikkje opp, men det er mange om beinet, seier maskinarbeidar Tor Inge Bjørnestad (44).

Han mista jobben hos ei leverandørbedrift som la ned avdelinga si i Bergen då det gjekk dårleg i oljesektoren. No har han søkt om lag 50 nye jobbar sidan februar, utan positive svar.

– Eg er veldig lei av å gå heime no. Eg søkjer på mykje forskjellig, men eg har berre vore på to intervju så langt, seier Bjørnstad.

Talet på langtidsledige auka

Den store krisa i arbeidsmarknaden, særleg på Vestlandet, er eigentleg over, men ikkje for dei som har vore lengst ledige. For talet på langtidsledige, dei som har vore utan arbeid i meir enn 52 veker, berre aukar.

– Langtidsledige er dei einaste som blir fleire, medan alle andre arbeidsledige no blir færre, seier Anne Kverneland Bogsnes, Nav-direktør i Hordaland.

Ved utgangen av september hadde 13 000 personar vore arbeidssøkarar i meir enn halvanna år. Det er 900 fleire personar enn for eitt år sidan. Bogsnes seier det er ei stor bekymring at det er så mange langtidsledige.

– Alle gruppene går ned bortsett frå dei langtidsledige, og det er urovekkande. For det blir vanskelegare å kome seg ut att i arbeid dess lengre tid det går, seier Bogsnes.

UROA: – Alle gruppene går ned bortsett frå dei langtidsledige, seier Anne Kverneland Bogsnes, Nav-direktør i Hordaland. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Unge arbeidssøkarar

I tillegg viser tal frå Nav at dei fleste langtidsledige er mellom 30–39 år.

– Kva er grunnen til at talet på langtidsledige aukar?

– Det er vanskeleg å seie, men det har vore ein stram arbeidsmarknad. Så det har vore vanskeleg å få dei ut i arbeid, men no ser vi ei betring i arbeidsmarknaden og då håpar vi det vil få fleire ut i arbeidslivet, seier Bogsnes.

For Tor Inge er det berre å fortsetje med søknadsprosessen, og då NRK er på besøk får han endå eit nytt avslag på ein søknad.

– Eg ser at det kan bli vanskelegare å kome seg i arbeid om ein går for lenge heime, seier han.

No håpar han å finne seg arbeid snarleg for å unngå å verte langtidsledig.



– Eg kjem til å bli smågal viss eg ikkje får jobb innan 52 veker, seier 44-åringen.