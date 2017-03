Takker redningsselskapet for livet

Godø var på sin første lengre seiltur alene fra Bergen og nordover. Etter å ha seilt imellom fem og seks timer var han utenfor Byrknesøy i Gulen. Det var da ulykken skjedde:

– En bølge førte til at jeg ble vippet over kanten av båten. Jeg foretok et perfekt baklengs stup. Da jeg kom opp igjen var jeg bak seilbåten som forsvant i det fjerne.

Les også: Redningsselskapet har reddet mer enn 6400 mennesker

​

Dette er Redningsselskapet Ekspandér faktaboks Redningsselskapet er en humanitær medlemsorganisasjon som har eksistert siden 1891. Organisasjonen driver 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningsskøyter langs hele kysten fra Hvaler til Vardø.

Hvert år får 25.000 barn og unge sjøvettopplæring gjennom Redningsselskapet. Disse er de flinkeste til å bruke redningsvest.

De ti siste årene er 350 menneskeliv reddet og 1000 fartøy berget fra forlis.

Hvert år assisterer Redningsselskapet 6-7000 båter.

Redningsselskapet sparer dermed samfunnet for rundt en milliard kroner i året i form av menneskeliv reddet, bergede verdier og miljøulykker som er avverget.

Flesteparten av de som omkommer fra fritidsbåt har ikke på seg redningsvest Kilde: Redningsselskapet.

Helt alene

Det var ingen som så det som skjedde. Ingen ville heller savne Godø før utpå kvelden. Situasjonen var alvorlig.

– Jeg håpet jeg skulle klare å komme meg opp på en holme som jeg så mellom 40 og 50 meter unna. Men strømmen var sterk. Uansett hvor hardt jeg svømte kom jeg ikke nærmere. Etter hvert fikk jeg det kalde vannet inn mot kroppen og da forsvant kreftene raskt.

SE VIDEO: Her forteller Arild Godø selv om redningsaksjonen. Opptaket er gjort i august 2005. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her forteller Arild Godø selv om redningsaksjonen. Opptaket er gjort i august 2005.

Holdt på å fryse i hjel

Arild Godø hadde på seg en seildress med innebygget redningsvest. Han ble liggende i sjøen i en time eller to. Han fløt og var egentlig ikke i fare for å drukne. Problemet var sjøvannet med en temperatur på 11 grader. 52-åringen holdt rett og slett på å fryse i hjel.

– Jeg skjønte at jeg ikke kom til å overleve lenge. Jeg falt vekk og våknet igjen flere ganger, og skjønte at jeg var i ferd med å dø. I tankene tok farvel med mine nærmeste, men våknet fortsatt hver gang jeg fikk vann i munnen. Jeg hadde sluttet å fryse. Jeg kjente ingen ting lenger.

Til slutt våknet Godø med følelsen av å bli løftet opp. Det viste seg å være bølgen fra baugen av en stor lastebåt som skubbet han til side. Skipssiden var bare en meter fra han da den passerte og forsvant med kurs nordover.

Reddet av RS «Utvær»

– Så våknet jeg igjen og ser jeg en redningsskøyte komme mot meg. Jeg klarte å løfte en hånd for å vise at jeg var i live. Jeg forsvant igjen, men våknet av at de kavet med å få meg ombord i skøyten.

Neste gang Arild Godø kom til seg selv var han endelig i trygghet. Han fikk beskjed om at de var på vei mot land der en ambulanse ventet.

– Da skjønte jeg at jeg var reddet. Endelig følte jeg meg trygg.

GODØ SAMMEN MED REDNINGSMENNENE FRA RS UTVÆR I 2005: Fra v. Hilmar Blomkvist, Stian Trovåg, Rune Trovåg, Arild Godø og Einar Nymark. Foto: RS «Utvær»/Redningsselskapet

Samboerpar varslet

Det var et samboerpar på fisketur, som tilfeldigvis oppdaget Godøs tomme seilbåt og varslet politiet. Fem minutter senere rykket Redningsselskapets sjøredningskorps i Gulen og Solund ut med redningsskøyten RS 130 «Utvær». Ombord var frivillige medlemmer av sjøredningskorpset.

Når uhellet først var ute hadde Arild Godø hellet på sin side. Etter å ha vært innom Haukeland universitetssjukehus kom han raskt til seg selv igjen.

Langt fra alle som havner i ulykker på sjøen er like heldige. Hordaland er fylket med flest drukningsulykker i Norge de siste 20 årene.

Ny og moderne båt

For å møte denne situasjonen bygges det nå en ny, topp moderne, redningsskøyte. Fortsatt mangler imidlertid Redningsselskapet mange millioner kroner på finansieringen.

– Skøyten er under bygging og skal stasjoneres i Bergen fra mai av, og betjene hele Hordaland, sier prosjektleder Janna Aarvik Redningsselskapet.

– Så håper vi hele Hordaland vil delta i en dugnad for å få finansieringen på plass.

Arild Godø håper det hele ordner seg:

– Behovet er stort. Vi vet jo at mange liv reddes hvert eneste år.

Det er han selv et levende bevis på!

Les også: Drømmedag på redningsskøyten

REDNINGSBÅTEN: RS «Utvær» var bemannet med frivillige medlemmer av sjøredningskorpset da Arild Godø ble berget. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

​