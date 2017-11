Takka nei til amerikansk klubb

Pilane har stort sett peika oppover for Rikard Norling etter fadesen i SK Brann. Bergensavisen skriv at AIK-trenaren no skal ha takka nei til tilbod frå amerikanske Colorado Rapids i MLS. Norling gjer suksess i Sverige, der han er i ferd med å ta sølv i Allsvenskan med AIK.