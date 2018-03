Taket på Ungdomsheimen rast ned

Deler av tradisjonsrike Ungdomsheimen på Kvamskogen har rast sammen. Taket på det forfalne bygget kollapset i løpet av natten, sier hyttenabo Kristiane Hetlevik. – Det er veldig trist. Bygget er noe mange har hatt et forhold til i mange år. Som naboer har vi vært redde for at noen skulle skade seg, nå håper jeg kanskje noe skjer med bygget, sier Hetlevik til NRK.