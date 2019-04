Tåke skaper trøbbel: Ingen fly fikk lande på Flesland

Ingen fly fikk lande på Bergen lufthavn Flesland søndag morgen på grunn av tett tåke.

– Det er dårlig sikt. Da må vi prioritere flysikkerheten, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor.

Flere fly måtte avbryte

Fly-appen Flightradar24 viser at flere fly sirkler over bergensområdet i påvente av bedre forhold.

Den viser også at flere fly har forsøkt å lande, men har måttet avbryte.

Deriblant SK257 fra Oslo til Bergen. Det sirklet først lenge over Hardanger, før det gikk inn for landing. Etter et mislykket forsøk, returnerte det til Oslo.

TÅKE: Tåken lå tett i Bergen søndag morgen. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Skaper forsinkelser

Det første flyet som klarte å lande, var SK1481 fra Stockholm. Det landet rundt klokken 11.45, etter å ha fløyet flere ganger i sirkel over Folgefonna.

Tåken har ikke skapt de samme problemene for flyavgangene.

– Men når ingen fly kan lande har vi etter hvert ingen fly som kan ta av, sier Vangstein.

Han forteller at problemene vil føre til flere forsinkelser utover dagen, men oppfordrer folk til å møte opp som normalt.