Syv personer skadd i trafikkulykke i Sveio

Politiet fikk melding om ulykken ved Rød på Sveio i Hordaland klokken 18.08.

– Luftambulanse er sendt til stedet, men alle de syv personene som er involvert er ved bevissthet, sier operasjonsleder Andre Skram Hansen ved Sør-Vest politidistrikt.

Det er uvisst hvor skadet personene er. Bilene har store materielle skader.

– En sendt med luftambulanse

Ifølge BA blir en person fraktet med luftambulanse til Haukeland universitetsjukehus. De resterende seks personene som var involvert i ulykken ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Haugesund, skriver avisen.

MATERIELLE SKADER: De tre bilene har store materielle skader. Foto: Erling Johnsen / NRK

Lange køer

Det er lange køer på E39 mellom Førde og Haukås. Like før klokken 19.30 opplyser politiet på Twitter at ett felt er åpnet på stedet og at det er manuell dirigering av trafikken.

Vegtrafikksentralen melder om lange køer og kaos på fylkesvei 1 like ved, som mange har prøvd å bruke som omkjøringsvei.

LANGE KØER: Det er lange køer ved ulykkesstedet på E39. Foto: Erling Johnsen / NRK

Ulykken skjedde cirka 2,5 kilometer sør for Førde sentrum i Sunnhordland.

E39 i Sveio er stengt og vil være det en stund, opplyser politiet.

Saken oppdateres.