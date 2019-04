Syv års fengsel for drapsforsøk

Tirsdag ettermiddag ble en 27 år gammel mann fra Bergen dømt til syv års fengsel for drapsforsøk på to menn i Magnus Barfots gate i Bergen 28. desember 2017, skriver BA. Mannen ble også dømt til å betale 125.000 kroner til hver av de to ofrene.