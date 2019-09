Synnøve (25) vil ha Bybanen langs Bryggen: – Nå må de lande på en løsning snart

Høyre: Høyre ønsker at Bryggen skal være bil- og banefri. De vil heller jobbe for at en bymiljøtunnel under Torget og Bryggen realiseres.

Frp: ønsker ikke at Bybanen skal bygges til Åsane i det hele tatt. Men dersom det blir endelig vedtatt at Åsane-trasseen skal bygges, vil partiet «igjen motsette seg at Bybanen skal legges over Bryggen».

FNB: Partiet støtter ikke utbygging til Åsane, og krever full stopp i planleggingen. I programmet står det også at «Det må aldri bygges bybane over Bryggen i Bergen».

Sp: Senterpartiet vil ikke bygge Bybanen over Bryggen. De er også imot hele Bybane-planene til Åsane. «Siden det ikke er rom for å øke bompengene i Bergen for å finansiere nye kollektivløsninger til Åsane vil vi forbedre de eksisterende bussløsninger og ikke bygge bybane dit», heter i det i valgprogrammet.

KrF: KrF mener «at bybane bygges ut til alle bydeler». Dette inkluderer Åsane. De nevner ikke Bryggen spesifikt i sitt program, men at «faglige råd må legges til grunn for fremtidig utbygging av bybanen til Åsane».

V: Partiet jobber også for at Bybanen skal bygges til alle bydeler. Når det gjelder Åsane-banen vil de «sikre kontinuerlig utbygging av bybanen til Åsane etter vedtatt trasé», som betyr over Bryggen.

Ap: Partiet omtaler seg som garantisten for at Bybanen til Åsane blir bygget. Siden traseen allerede er vedtatt, nevner de ikke spesifikt i programmet at banen skal gå over Bryggen. Imidlertid vil de gjøre Bryggen bilfri.

MDG: ønsker å gjøre Torget og Bryggen til «byens mest attraktive gater for gående og syklende». Det vil de gjøre ved å gjøre områdene fri for veitrafikk, inkludert Bybane. MDG ønsker nemlig å bygge Bybanen i tunnel i fjellet, med kort gangavstand til Bryggen. «De Grønne vil støtte bybanetrase over Bryggen om vi ikke får flertall for å legge den i tunnel», heter det i programmet.

SV: er ett av få partier som eksplisitt sier at de ønsker Bybanen over Bryggen. «Bybane til Åsane og Fyllingsdalen må […] realiseres så snart som mulig. […] Traséen gjennom sentrum bør gå langs Bryggen, og i Sandviken bør biltrafikken på E39 vike for å gi bybanen plass».

R: Rødt ønsker ikke at Bybanen legges over Bryggen. De skriver at «fremtidig bybane mot Bergen nord skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum, ikke over Bryggen.

Partiet De Kristne: ønsker ikke Bybanen over Bryggen. De vil ha flere utredninger om alternative konsept, trasévalg og kostnader.

Pensjonistpartiet: mener Bybanen til Åsane må settes på vent.