Synkehull på riksvei 13 – halve veien er vekke

Forrige torsdag ble det oppdaget et stort synkehull på riksvei 13 på Voss.

Statens vegvesen ble kontaktet av en driftsentreprenør som tilfeldigvis oppdaget synkehullet, ikke langt fra brannstasjonen på Voss.

Det var Avisa Hordaland som først omtalte saken.

Byggeleder Bente Bergstø i Statens vegvesen forteller til NRK at de ble overrasket da de så synkehullet.

– Da vi kom på stedet så vi at massene rundt en kum ved siden av riksvei 13 hadde sunket, og skapt et stort hull.

Hun forteller at synkehullet er dypt, og at de måtte grave syv meter ned for å få oversikt.

Stikkrenne hadde kollapset

Bergstø forteller at det viste seg å være en stikkrenne under bakken som hadde kollapset.

– Stikkrennen var veldig gammel, og med all trafikken som har gått på veien opp gjennom årene, kan man forstå at slikt skjer.

De har måttet grave mer enn forventet, og derfor tar arbeidet litt tid.

MÅ GRAVE MER ENN FORVENTET: På grunn av det omfattende gravearbeidet, vil riksveien trolig være stengt ut i neste uke, sier Bente Bergstø. Foto: Statens Vegvesen

– Vi må grave veldig forsiktig, ellers risikerer vi både å miste fiberen over hele Voss sentrum, og skade kloakk og vannrør.

– Ikke fare for at hus synker

Bergstø forteller at det skal ikke er fare for at hus synker, og at veien holdes stengt når arbeidet pågår.

– Området er sikret, og det er lagt på stålplater for å stabilisere.

Tidligere har Vegvesenet annonsert at riksveien vil være stengt i perioden mellom 18. og 23. mars. Men arbeidet blir trolig ikke ferdig innen lørdag 23, forteller Bergstø.

– Det vil nok ta lengre tid enn vi forventet, men vi regner med å være ferdig med arbeidet i løpet av neste uke.

Dette betyr at deler av riksvei 13 vil være stengt også inn i neste uke. Det er lysregulering på stedet.