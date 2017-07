Syklist kolliderte i eit gjerde

Syklisten som sykla utfor i Straumeveien er frakta til legevakt for sjekk. – Han har mest truleg hatt for stor fart rundt ein sving og ramla over eit gjerde på ein gang- og sykkelsti ved Knappetunnelen, seier operasjonsleiar Vibeke Næss i politiet. Det var først snakk om at han skulle til sjukehus, men han blir teken med til legevakt. Mannen er i slutten av 30-åra.