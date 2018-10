Sykkelvei på Minde åpen i dag

Fra og med i dag kan den nye sykkelveien på Minde tas i bruk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Det var opprinnelig meldt at veien skulle åpnes for to uker siden. Sykkelvegen vil som hovedregel være åpen hele døgnet, men blir stengt når det er togtrafikk.